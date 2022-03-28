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Сегодня, 18:05

Центровой «Индианы» пропустит остаток сезона из-за травмы стопы

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой «Индианы» Майлз Тернер, который не играет с середины января из-за травмы левой стопы, пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Тернер добился успехов в восстановлении от травмы, но команде осталось провести семь матчей в регулярном чемпионате, и она не проходит в плей-офф.

26-летний центровой провел в нынешнем сезоне 42 матча, набирая в среднем 12,9 очка, 7,1 подбора и 2,8 блок-шота.

БК Индиана Пэйсерс
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