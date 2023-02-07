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Сегодня, 03:10

«Бруклин» подтвердил обмен Ирвинга в «Даллас»

Сергей Разин
корреспондент
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Кайри Ирвинг.
Фото БК «Даллас»

«Бруклин» обменял разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», сообщается на официальном сайте клуба.

За 30-летнего игрока «Нетс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года, выбор во втором раунде драфта 2027 года и баскетболистов Дориана Финни-Смита и Спенсера Динуидди.

Таким образом, Ирвинг первым игроком в истории НБА, сменивший команду по ходу сезона, набирая в среднем 25+5+5

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
Кайри Ирвинг
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