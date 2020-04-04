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Брайант, Данкан и Гарнетт будут включены в Зал славы НБА в 2020 году

19:53
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В Зал славы НБА будут включены Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт, информирует пресс-служба организации. Церемония состоится 28-30 августа в Спрингфилде.

Также в Зал славы введут четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Тамику Кэтчингс, тренеров Кима Малки, Барбару Стивенс, Эдди Саттона, Руди Томьяновича и бывшего генсека Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Бауманна.

Напомним, что Брайант будет введен в Зал славы посмертно. Он погиб 21 января при крушении вертолета. На борту находились девять человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джанна. Все погибли.

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