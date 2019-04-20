"Бостон" снова победил "Индиану" и повел в серии 3-0

"Бостон" обыграл "Индиану" в третьем матче первого раунда плей-офф НБА - 104:96. Самым результативным игроком встречи стал защитник Джелейн Браун, который набрал 23 очка. Лидер "Селтикс" Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл - 19 очков и 10 передач.

"Бостон" увеличил отрыв в серии - 3-0. Следующий матч пройдет на площакде "Индианы".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Индиана" - "Бостон" - 96:104 (28:41, 33:18, 12:21, 23:24)

И: Эванс (19), Богданович (15), Тернер (13).

Б: Браун (23), Ирвинг (19+10 передач), Татум (18).