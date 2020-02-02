«Бостон» разгромил «Филадельфию», «Сан-Антонио» отыграл «-19» у «Шарлотт»

«Бостон» (33-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Филадельфию» (31-19) — 116:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Джейлен Браун, набравший 32 очка.

В еще одном матче «Сан-Антонио» (22-26) победил «Шарлотт» (16-33) — 114:90. В начале третьей четверти «Спэрс» уступали «-19», но отыгрались и вырвали победу.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Филадельфия» — 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)

Б: Браун (32), Тейтум (25)

Ф: Симмонс (23)

2 февраля.

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)

С: Дерозан (24)

Ш: Бриджес (25)

2 февраля.