«Бостон» разгромил «Филадельфию», «Сан-Антонио» отыграл «-19» у «Шарлотт»
07:31
«Бостон» (33-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Филадельфию» (31-19) — 116:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Джейлен Браун, набравший 32 очка.
В еще одном матче «Сан-Антонио» (22-26) победил «Шарлотт» (16-33) — 114:90. В начале третьей четверти «Спэрс» уступали «-19», но отыгрались и вырвали победу.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Бостон» — «Филадельфия» — 116:95 (32:19, 27:32, 27:16, 30:28)
Б: Браун (32), Тейтум (25)
Ф: Симмонс (23)
2 февраля.
«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 114:90 (30:28, 20:35, 29:11, 35:16)
С: Дерозан (24)
Ш: Бриджес (25)
2 февраля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/