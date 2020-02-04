«Бостон» победил «Атланту», «Мемфис» обыграл «Финикс»

«Атланта» (13-38) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Бостону» (34-15) — 115:123. «Кельты» одержали пятую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Трэй Янг, набравший 34 очка.

В параллельной встрече «Мемфис» (25-25) дома обыграл «Детройт» (18-34) — 96:82. Центровой победителей Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Бостон» — 115:123 (34:28, 28:32, 22:35, 31:28)

А: Янг (34)

Б: Тейтум (28)

4 февраля.

«Мемфис» — «Детройт» — 96:82 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19)

М: Валанчюнас (26+17 подборов)

Д: Драммонд (25+18 подборов)

4 февраля.