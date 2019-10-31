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«Бостон» обыграл «Милуоки» благодаря 32 очкам Уокера

05:16
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«Бостон» на своем паркете обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (116:105).

«Детройт» уступил «Торонто», несмотря дабл-дабл центрового Андре Драммонда, а «Бруклин» уступил «Индиане» (108:118).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Детройт» — 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)

Т: Сиакам (30), Лаури (20), Пауэлл (19), Ибака (19).

Д: Драммонд (21 + 22 подбора), Гэллоуэй (17), Роуз (16 + 10 передач).

«Бруклин» — «Индиана» — 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)

Б: Ирвинг (28), Динуидди (20), Леверт (15).

И: Сабонис (29), Лэмб (25), Брогдон (21 + 13 передач).

«Бостон» — «Милуоки» — 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)

Б: Уокер (32), Тейтум (25), Хэйворд (21 + 10 подборов).

М: Миддлтон (26), Адетокунбо (22 + 14 подборов), Хилл (12).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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