«Бостон» обыграл «Милуоки» благодаря 32 очкам Уокера
«Бостон» на своем паркете обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (116:105).
«Детройт» уступил «Торонто», несмотря дабл-дабл центрового Андре Драммонда, а «Бруклин» уступил «Индиане» (108:118).
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Детройт» — 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)
Т: Сиакам (30), Лаури (20), Пауэлл (19), Ибака (19).
Д: Драммонд (21 + 22 подбора), Гэллоуэй (17), Роуз (16 + 10 передач).
«Бруклин» — «Индиана» — 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)
Б: Ирвинг (28), Динуидди (20), Леверт (15).
И: Сабонис (29), Лэмб (25), Брогдон (21 + 13 передач).
«Бостон» — «Милуоки» — 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)
Б: Уокер (32), Тейтум (25), Хэйворд (21 + 10 подборов).
М: Миддлтон (26), Адетокунбо (22 + 14 подборов), Хилл (12).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей