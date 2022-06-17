«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и стал чемпионом НБА
«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» в шестом матче финальной серии плей-офф НБА — 103:90. «Уорриорз» выиграли серию — 4-2.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 34 очка, 7 подборов и 7 результативных передач.
«Голден Стэйт» шестой раз в истории стали победителями НБА.
НБА
Плей-офф
Финал
Шестой матч
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27)
Б: Браун (34), Хорфорд (19 + 14 подборов), Тейтум (13).
Г: Карри (34), Уиггинс (18), Пул (15), Томпсон (12), Грин (12 + 12 подборов).
Счет в серии: 2-4.
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