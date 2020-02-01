Баскетболист «Пеликанс», обматеривший НБА из-за непопадания на звездный уикенд, извинился перед лигой

Центровой «Нью-Орлеана» Джексон Хэйз, выступивший с нецензурной критикой в адрес НБА, извинился за свои слова перед лигой. Ранее Хэйз негативно и с использованием нецензурной брани отозвался об НБА после того, как узнал, что не попал на Матч восходящих звезд лиги, который состоится в Чикаго 14 февраля, во время звездного уикенда.

— Хочу извиниться за свои сегодняшние действия, — написал Хэйз на своей странице в Instagram. — Я слишком глупо рассуждал и использовал неприемлемые слова, будучи разочарованным. Эти слова ни в коем случае не описывают, кем я являюсь. Я ужасно рад выступать в НБА, представлять «Нью-Орлеан», заставлять семью и друзей гордиться мной. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы подвергнуть опасности свою возможность играть в игру, которую люблю и оказывать позитивное влияние на других. Хочу поздравить всех баскетболистов, которых выбрали на Матч восходящих звезд. Каждый из них ужасно сильно работал в этом сезоне и заслужил такую честь гораздо больше меня. Совершенно не хочу умалять их заслуг. Извиняюсь перед всеми, кого подвел: перед фанатами, семьей, друзьями, организацией «Пеликанс», тренерским штабом, партнерами по команде и всей НБА. Обещаю, что больше не совершу подобных ошибок.

Хэйз был выбран под 8-м номером драфта НБА-2019, сезон-2019/20 — первый в его профессиональной карьере. 19-летний американец провел за «Нью-Орлеан» 45 матчей со средним показателем в 8,5 очка и 4,5 подбора за игру.