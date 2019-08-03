"Автодор" подписал контракт с форвардом "Никс"

Тяжелый форвард Айзейя Хикс стал игроком "Автодора". С 25-летним американцем подписан контракт на год, сообщает официальный сайт саратовской команды.

"Мы рады, что сложные переговоры завершились успешно и мы получили в свой состав игрока такого высокого уровня – отметил президента "Автодора" Владимир Родионов. – Айзейя обладает опытом выступления в НБА и способен решать любые задачи на позиции 4-5 номера. У Хикса хороший потенциал и все шансы вернуться в НБА после успешного сезона".

Игрок уже имеет за плечами опыт выступления в НБА (21 матч) и за национальную сборную США. Предыдущий сезон Хикс провел в составе клуба "Нью-Йорк Никс", где сыграл 3 матча со средними показателями 4,0 очка, 2,3 подбора и 1,0 блок-шота.