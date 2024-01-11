«Атланта» в овертайме победила «Филадельфию»

«Атланта» на своем паркете обыграла «Филадельфию» — 139:132 ОТ. «Сиксерс» потерпели третье поражение подряд.

В другой встрече «Чикаго» выиграл у «Хьюстона» — 124:119 ОТ. «Буллз» продлили победную серию до трех встреч.

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«Атланта» — «Филадельфия» — 139:132 ОТ (34:31, 27:33, 34:34, 30:27, 14:7)

А: Янг (28 + 11 передач), Мюррэй (25), Джонсон (25 + 16 подборов), Оконгву (19 + 11 подборов).

Ф: Макси (35), Харрис (32 + 10 подборов), Моррис (17).

«Чикаго» — «Хьюстон» — 124:119 OT (28:24, 34:30, 32:29, 18:29, 12:7)

Ч: Уайт (30), Лавин (25 + 13 подборов), Дерозан (19), Вучевич (18 + 15 подборов).

Х: Шенгюн (25), Ванвлит (20 + 10 передач), Грин (18), Смит (18 + 15 подборов).