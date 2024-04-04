«Детройт» проиграл «Атланте», несмотря на 50 очков Флинна

«Атланта» на своем паркете переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113. Разыгрывающий защитник «Пистонс» Малакай Флинн стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков.

В других встречах «Бостон» победил «Оклахому» (135:100), а «Бруклин» выиграл у «Индианы» (115:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Оклахома» — 135:100 (30:23, 31:24, 32:36, 42:17)

Б: Порзингис (27 + 10 подборов), Тейтум (24), Браун (23), Хорфорд (16).

О: Гидди (17), Дорт (15), Джо (13), Уоллес (12), Холмгрен (11).

«Атланта» — «Детройт» — 121:113 (28:23, 31:27, 33:29, 29:34)

А: Джонсон (28 + 14 подборов + 11 передач), Хантер (26), Мюррэй (24 + 11 передач), Капела (11 + 16 подборов).

Д: Флинн (50), Сассер (11), Дюрен (11).

«Бруклин» — «Индиана» — 115:111 (19:31, 42:31, 27:25, 27:24)

Б: Томас (27), Клауни (22 + 10 подборов), Бриджес (17), Клэкстон (14 + 13 подборов).

И: Сиакам (26), Халибертон (24), Топпин (14).