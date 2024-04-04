«Милуоки» дома проиграл «Мемфису»

«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:111. «Бакс» потерпели второе поражение подряд.

В других встречах «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Орландо» (108:117), «Миннесота» выиграла у «Торонто» (133:85).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Мемфис» — 101:111 (22:26, 27:27, 29:26, 23:32)

Мил: Б. Лопес (25 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (21), Портис (19).

Мем: Джарен Джексон (35), Джексон (15 + 12 подборов), Кларк (14).

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 108:117 (26:24, 29:34, 21:33, 32:26)

Н: Макколлум (36 + 10 подборов), Дэниэлс (16), Уильямсон (15), Мерфи (14).

О: Банкеро (32), Ф. Вагнер (24), М. Вагнер (18), Картер (14 + 11 подборов).

«Миннесота» — «Торонто» — 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)

М: Эдвардс (28), Рид (23), Гарза (16), Александер-Уокер (14), Моррис (13).

Т: Куикли (16), Дик (16), Либерти (16), Нвора (14 + 13 подборов), Макдэниэлс (13).