Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:38

«Милуоки» дома проиграл «Мемфису»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:111. «Бакс» потерпели второе поражение подряд.

В других встречах «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Орландо» (108:117), «Миннесота» выиграла у «Торонто» (133:85).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Мемфис» — 101:111 (22:26, 27:27, 29:26, 23:32)

Мил: Б. Лопес (25 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (21), Портис (19).

Мем: Джарен Джексон (35), Джексон (15 + 12 подборов), Кларк (14).

«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 108:117 (26:24, 29:34, 21:33, 32:26)

Н: Макколлум (36 + 10 подборов), Дэниэлс (16), Уильямсон (15), Мерфи (14).

О: Банкеро (32), Ф. Вагнер (24), М. Вагнер (18), Картер (14 + 11 подборов).

«Миннесота» — «Торонто» — 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)

М: Эдвардс (28), Рид (23), Гарза (16), Александер-Уокер (14), Моррис (13).

Т: Куикли (16), Дик (16), Либерти (16), Нвора (14 + 13 подборов), Макдэниэлс (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
0
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» проиграл «Атланте», несмотря на 50 очков Флинна
Новости
RSS RSS
Все новости