«Милуоки» дома проиграл «Мемфису»
«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:111. «Бакс» потерпели второе поражение подряд.
В других встречах «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Орландо» (108:117), «Миннесота» выиграла у «Торонто» (133:85).
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Мемфис» — 101:111 (22:26, 27:27, 29:26, 23:32)
Мил: Б. Лопес (25 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (21), Портис (19).
Мем: Джарен Джексон (35), Джексон (15 + 12 подборов), Кларк (14).
«Нью-Орлеан» — «Орландо» — 108:117 (26:24, 29:34, 21:33, 32:26)
Н: Макколлум (36 + 10 подборов), Дэниэлс (16), Уильямсон (15), Мерфи (14).
О: Банкеро (32), Ф. Вагнер (24), М. Вагнер (18), Картер (14 + 11 подборов).
«Миннесота» — «Торонто» — 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)
М: Эдвардс (28), Рид (23), Гарза (16), Александер-Уокер (14), Моррис (13).
Т: Куикли (16), Дик (16), Либерти (16), Нвора (14 + 13 подборов), Макдэниэлс (13).