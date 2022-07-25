Калаицакис продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

Атакующий защитник Георгиос Калаицакис подписал двухлетний контракт с греческим «Панатинаикосом», сообщает пресс-служба клуба. Прошлый сезон 23-летний грек провел в НБА, играя за «Милуоки» и «Оклахому».

Средние показатели Калаицакиса в четырех матчах за «Тандер» составили 17,5 очков, 3,3 подбора, 3,0 передачи и 2,5 перехвата.

Это уже третье возвращение защитника в греческую команду. Ранее он выступал за «Панатинаикос» с 2016 по 2019 год, а затем в сезоне-2020/21.