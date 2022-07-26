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Сегодня, 09:47

Сын Шакила О'Нила будет выступать в Лиге развития НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард Шариф О'Нил подписал контракт с клубом «Игнайт», выступающим в Лиге развития НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

22-летний американец проведет в команде сезон-2022/23.

Шариф О'Нил — сын четырехкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила. Шариф выставлял свою кандидатуру на драфт НБА-2022, однако ни одна из команд не решила выбрать его.

Этим летом О'Нил-младший принял участие в 4 матчах «Лейкерс» в Летней лиге НБА, набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора, проводя на площадке 11,5 минуты за игру.

Два предыдущих сезона Шариф О'Нил провел в команде «Луизиана Стэйт» в NCAA. До этого игрок был вынужден пропустить сезон-2018/19 из-за операции на сердце.

Источник: https://theathletic.com/3449037/2022/07/22/shareef-oneal-son-of-shaq-signs-with-g-league-ignite-team-sources/
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