Девин Букер: «Йокич может сколько угодно набирать 50 очков пока мы побеждаем»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер оценил игру центрового «Денвера» Николы Йокича, который набрал 53 очка в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. «Санз» победили в матче со счетом 129:124 и сравняли счет в серии 2-2.

«Против него очень тяжело. Никола либо забрасывает сам, либо задействует своих товарищей по команде, либо и то и другое. Мы пытаемся усложнить ему задачу в каждом владении. Йокич может сколько угодно набирать 50 очков пока мы побеждаем», — сказал Букер после матча.

Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 05.00 мск.