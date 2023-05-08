Йокич оттолкнул владельца «Финикса» во время матча

Центровой «Денвера» Никола Йокич оттолкнул владельца «Финикса» Мэта Ишбию во время четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции.

Инцидент произошел во второй четверти. Йокич захотел быстро ввести мяч в игру, который был зажат в руках Ишбии. Сначала баскетболист попытался выхватить мяч, но владелец «Финикса» его выбил. После этого центровой «Денвера» оттолкнул Ишбию и заработал технический.

«Финикс» победил в матче со счетом 129:124 и сравнял счет в серии (2-2).