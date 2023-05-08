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Йокич оттолкнул владельца «Финикса» во время матча

Руслан Минаев
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Центровой «Денвера» Никола Йокич оттолкнул владельца «Финикса» Мэта Ишбию во время четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции.

Инцидент произошел во второй четверти. Йокич захотел быстро ввести мяч в игру, который был зажат в руках Ишбии. Сначала баскетболист попытался выхватить мяч, но владелец «Финикса» его выбил. После этого центровой «Денвера» оттолкнул Ишбию и заработал технический.

«Финикс» победил в матче со счетом 129:124 и сравнял счет в серии (2-2).

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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