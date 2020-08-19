Андрей Ведищев: «На предстоящих выборах главы РФБ я поддержу кандидатуру Кириленко»

Президент «Локомотива», глава Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев поделился своим мнением по поводу выборов президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

Очередная выборная конференция организации состоится 20 сентября. Претендентов на пост двое: возглавляющий РФБ с 2015 года Андрей Кириленко и экс-тренер «Восток-65» Эдуард Сандлер.

— На предстоящих выборах я поддержу кандидатуру Андрея Геннадьевича Кириленко, — подчеркнул «СЭ» Андрей Ведищев. — Он принял федерацию в очень непростой период — нужно было с нуля формировать новую команду управленцев и настраивать работу организации для решения глобальных задач, которые стоят перед РФБ. Да, проблем в баскетболе еще очень много. Нужно контролировать институт сборных, требуется омоложение состава основной национальной команды и вести серьезную подготовка тренерских кадров. Необходимо влиять на улучшение финансирования спортивных школ в стране, делать так, чтобы их становилось больше. Но это не повод играть в нашу любимую игру — искать виноватых.

РФБ уже сделала многое, в первую очередь, улучшило имидж нашего спорта, подняла на серьезный уровень олимпийскую дисциплину баскетбола 3х3, наладила контакт с региональными федерациями. На примере Краснодарского края могу сказать, что помощь тем, кто готов работать, оказывается серьезная. Мы провели NBA Junior, наши представители — игроки и тренеры стали участниками этого глобального мирового баскетбольного проекта. Проводились тренерские семинары, были организованы фестивали баскетбола. Но главное — при личном участии Андрея Кириленко был дан зеленый свет нашему флагманскому проекту — Академии. Именно на встрече с президентом РФБ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал нашу идею создания в Краснодаре баскетбольного центра на 700 учащихся. К ее реализации мы приступим уже в ближайшее время.

Добавлю, что выполнять работу за руководителей местных федераций президент РФБ не должен. Федерация может максимально помогать региональным центрам, в первую очередь, тем, где есть люди, которые могут развивать наш вид спорта. На местах должны быть кадры, которые могут привлечь спонсора, умеют вести диалог с властью — министерствами, правительством региона. Работы еще предстоит много, но она ведется. Сейчас нужна стабильность, нужно созидать и преумножать, а не разваливать и строить с нуля. Баскетболу нужна системная и влиятельная поддержка, чтобы наш спорт, как одна из самых популярных и зрелищных игр в мире, получил в регионах еще больше внимания и признания.

Работу, проделанную Кириленко и его командой, как руководитель региональной федерации баскетбола оцениваю положительно. Как я уже сказал, буду поддерживать кандидатуру Андрея Геннадьевича. Уверен, что он уже стал опытным функционером, и его второй срок на месте руководителя будет еще продуктивнее. (Тимур Ганеев)