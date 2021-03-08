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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Адетокунбо установил рекорд Матчей звезд НБА

07:38
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо реализовал все 16 бросков в Матче звезд НБА. Он стал первым игроком в истории Матча звезд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков, сообщает 8 марта SportsCenter.

Баскетболист в этой игре набрал 35 очков. Он был признан самым ценным игроком матча.

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