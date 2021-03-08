Адетокунбо установил рекорд Матчей звезд НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо реализовал все 16 бросков в Матче звезд НБА. Он стал первым игроком в истории Матча звезд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков, сообщает 8 марта SportsCenter.

Giannis is the first player in #NBAAllStar Game history to shoot 100% (min 10 attempts) ?



35 Pts, 16-16 FG (via @EliasSports) pic.twitter.com/GxJ85BmeKj — SportsCenter (@SportsCenter) March 8, 2021

Баскетболист в этой игре набрал 35 очков. Он был признан самым ценным игроком матча.