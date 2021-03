Адетокунбо признан MVP Матча всех звезд НБА-2021

Центровой «Милуоки» и команды Леброна Яннис Адетокунбо 8 марта признан самым ценным игроком Матча всех звезд НБА-2021 имени Кобе Брайанта.

26-летний грек помог своей команде победить команду Дюранта (170:150), записав в свой актив 35 очков и семь подборов.

