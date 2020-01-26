ABC: на борту с Коби Брайантом были его четыре дочери

Бывший баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант погиб вместе с четырьмя дочерьми, утверждает ABC. По данным источника, Наталья, Бьянка, Джанна и Капри находились на борту вертолета вместе с отцом.

Отметим, что другие источники не подтверждают эту информацию — по их данным ни дочек, ни жены Ванессы на борту не было.

Позднее ABC удалил эту информацию.

ABC News report says Kobe Bryant's four daughters were believed to be on board the helicopter. No words. — Clay Ferraro (@ClayWPLG) January 26, 2020

Сегодня стало известно, что 41-летний Брайант разбился в авиакатастрофе в калифорнийском городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.