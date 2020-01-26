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ABC: на борту с Коби Брайантом были его четыре дочери

23:25

Бывший баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант погиб вместе с четырьмя дочерьми, утверждает ABC. По данным источника, Наталья, Бьянка, Джанна и Капри находились на борту вертолета вместе с отцом.

Отметим, что другие источники не подтверждают эту информацию — по их данным ни дочек, ни жены Ванессы на борту не было.

Позднее ABC удалил эту информацию.

Сегодня стало известно, что 41-летний Брайант разбился в авиакатастрофе в калифорнийском городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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