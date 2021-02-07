50 очков Йокича не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто»

«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Денвер» со счетом 119:114.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 50 очков и сделавший 12 перехватов.

После этого матча «Сакраменто» с 11 победами занимает 11-е место в Западной конференции, «Денвер» с 12 победами — на пятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Денвер» — 119:114 (26:25, 27:27, 34:29, 32:33)

7 февраля.