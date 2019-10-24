50 очков Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения

«Бруклин» в овертайме проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА (126:127). Для обеих команд эта игра была первой в новом сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 50 очков. Однако в концовке встречи он упустил хорошую возможность принести своей команде победу, упав на паркет.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Миннесота» — 126:127 ОТ (22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12)

Б: Ирвинг (50), Леверт (20), Принс (15 + 11 подборов).

М: Таунс (36 + 14 подборов), Уиггинс (21), Ковингтон (15).

Kyrie Irving dropped 50 in his Nets debut, but couldn't get the buzzer beater to go that would've given the Nets the win.pic.twitter.com/pVXBkImXOH — SNY (@SNYtv) October 24, 2019

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