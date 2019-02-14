44 очка Сиакама помогли "Торонто" обыграть "Вашингтон"

"Торонто" на своем паркете выиграл у "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НБА (129:120). 44 очка в составе победителей набрал форвард Паскаль Сиакам. Также на его счету 10 подборов.

В других встречах "Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк" (126:111), а "Бостон" одолел "Детройт", несмотря на 32 очка Блейка Гриффина.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Вашингтон" - 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)

Т: Сиакам (44 + 10 подборов), Ануноби (22), Лаури (14 + 13 передач)

В: Бил (28 + 11 передач), Грин (23), Паркер (22)

"Нью-Йорк" - "Филадельфия" - 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)

Н: Трир (19), Дотсон (16), Робинсон (14 + 13 подборов)

Ф: Эмбиид (26 + 14 подборов), Харрис (25), Симмонс (18)

"Бостон" - "Детройт" - 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Б: Тейтум (19), Хэйворд (18), Хорфорд (17 + 14 подборов), Браун (17)

Д: Гриффин (32), Драммонд (21 + 17 подборов), Джексон (18)