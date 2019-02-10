37 очков Уокера принесли "Шарлотт" победу над "Атлантой"

"Шарлотт" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 129:120. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 37 очков.

В еще одной игре "Торонто" обыграл "Нью-Йорк" - 104:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Шарлотт" - 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)

А: Коллинс (21), Янг (20+11 передач), Хертер (17).

Ш: Уокер (37), Уильямс (27), Лэмб (24).

"Нью-Йорк" - "Торонто" - 99:104 (23:25, 19:21, 30:30)

Н: Нокс (20), Робинсон (15), Аллен (14).

Т: Лоури (22), Ибака (15+13 подборов), Грин (14).