37 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Финикс»

«Торонто» на своем паркете выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА (118:101).

В другой встрече «Нью-Йорк» проиграл «Индиане» (98:106). «Никс» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Финикс» — 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)

Т: Сиакам (37 + 12 подборов), Ибака (16), Ванвлит (14), Дэвис (14).

Ф: Букер (21), Эйтон (17 + 10 подборов), Рубио (13).

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)

Н: Портис (19), Барретт (17), Ниликина (14).

И: Уоррен (27), Сабонис (24 + 13 подборов), Макдермотт (14).