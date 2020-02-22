37 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Финикс»
06:07
«Торонто» на своем паркете выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА (118:101).
В другой встрече «Нью-Йорк» проиграл «Индиане» (98:106). «Никс» потерпели третье поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Финикс» — 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)
Т: Сиакам (37 + 12 подборов), Ибака (16), Ванвлит (14), Дэвис (14).
Ф: Букер (21), Эйтон (17 + 10 подборов), Рубио (13).
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)
Н: Портис (19), Барретт (17), Ниликина (14).
И: Уоррен (27), Сабонис (24 + 13 подборов), Макдермотт (14).
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