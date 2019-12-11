36 очков Нанна помогли «Майами» обыграть «Атланту»

«Майами» в овертайме обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (135:121 ОТ).

В другой встрече «Филадельфия» дома обыграла «Денвер» (97:92).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Атланта» — 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)

М: Нанн (36), Робинсон (34), Адебайо (30 + 11 подборов + 11 передач), Батлер (20 + 18 подборов + 10 передач).

А: Хантер (28), Янг (21), Паркер (16).

«Филадельфия» — «Денвер» — 97:92 (26:27, 29:23, 28:26, 14:16)

Ф: Эмбиид (22 + 10 подборов), Харрис (20).

Д: Бартон (26), Йокич (15 + 11 передач), Харрис (14).

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