33 очка Уэстбрука помогли "Оклахоме" победить "Портленд" и сократить отставание в серии

"Оклахома" обыграла "Портленд" в третьем матче первого раунда плей-офф НБА - 120:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, который сделал дабл-дабл - 33 очка и 11 передач.

"Оклахома" смогла сократить отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится на площадке "Тандер".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Оклахома-Сити" - "Портленд" - 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26)

О: Уэстбрук (33+11 передач), Джордж (22), Грант (18).

П: Лиллард (32), Макколлум (21), Кантер (19).

Счет в серии: 1-2.