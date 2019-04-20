33 очка Уэстбрука помогли "Оклахоме" победить "Портленд" и сократить отставание в серии

"Оклахома" обыграла "Портленд" в третьем матче первого раунда плей-офф НБА - 120:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, который сделал дабл-дабл - 33 очка и 11 передач.
"Оклахома" смогла сократить отставание в серии - 1-2. Следующий матч состоится на площадке "Тандер".
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
"Оклахома-Сити" - "Портленд" - 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26)
О: Уэстбрук (33+11 передач), Джордж (22), Грант (18).
П: Лиллард (32), Макколлум (21), Кантер (19).
Счет в серии: 1-2.
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