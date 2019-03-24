32 очка Янга принесли "Атланте" победу над "Филадельфией"

"Атланта" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла "Филадельфию" - 129:127. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хокс" Трэй Янг, который сделал дабл-дабл - 32 очка и 11 передач.

"Майами" победил "Вашингтон" - 113:108, "Юта" обыграла "Чикаго" - 114:83.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Филадельфия" - 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27)

А: Янг (32+11 передач), Принс (23), Дедмон (17).

Ф: Эмбиид (27+11 подборов), Батлер (25), Симмонс (21).

"Вашингтон" - "Майами" - 108:113 (27:25, 26:27, 26:26, 29:35)

"Чикаго" - "Юта" - 83:114 (18:33, 18:37, 25:21, 22:23)