30 очков Лавина не спасли «Вашингтон» от поражения в игре с «Чикаго»

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (106:115). В других встречах «Оклахома» уступила «Торонто» (121:130), а «Миннесота» потерпела поражение от «Индианы» (99:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Торонто» — 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)

О: Шредер (25), Галлинари (23), Гилджес (21).

Т: Пауэлл (23), Сиакам (21), Ануноби (21).

«Миннесота» — «Индиана» — 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28)

М: Калвер (17), Дженг (15 + 11 подборов), Бэйтс-Диоп (15).

И: Сабонис (29 + 13 подборов), Брогдон (21), Макдермотт (14).

«Чикаго» — «Вашингтон» — 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)

Ч: Лавин (30), Янг (18), Саторански (18).

В: Бил (23), Макрэй (16), Томас (12), Бертанс (12).

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