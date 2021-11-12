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30 очков Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Клипперс»

08:43
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«Клипперс» одержали победу над «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 110:109.

Лучшую результативность в игре показал форвард «Хит» Эдрис Адебайо, набрав 30 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Майами» — 112:109 (25:40, 31:18, 30:20, 26:31)

12 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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