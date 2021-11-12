30 очков Адебайо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Клипперс»
«Клипперс» одержали победу над «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 110:109.
Лучшую результативность в игре показал форвард «Хит» Эдрис Адебайо, набрав 30 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Майами» — 112:109 (25:40, 31:18, 30:20, 26:31)
12 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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