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«Юта» проиграла «Индиане»

07:26

«Юта» на своем паркете проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:111. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, который набрал 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Индиана» — 100:111 (30:32, 21:28, 26:25, 23:26)

Ю: Митчелл (26), Гобер (19 + 11 подборов), Кларксон (11).

И: Брогдон (30), Макконнелл (21), Тернер (13), Дуарте (11).

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Евгений Козинов все материалы автора
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