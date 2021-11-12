«Юта» проиграла «Индиане»
«Юта» на своем паркете проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:111. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, который набрал 30 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Индиана» — 100:111 (30:32, 21:28, 26:25, 23:26)
Ю: Митчелл (26), Гобер (19 + 11 подборов), Кларксон (11).
И: Брогдон (30), Макконнелл (21), Тернер (13), Дуарте (11).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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