28 очков Милтона не спасли «Филадельфию» от поражения «Мемфису»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Мемфису» со счетом 104:106.

Самым результативным на площадке стал разыгрывающий «Сиксерс» Шейк Милтон, набравший 28 очков.

После этого матча «Филадельфия» с 9 победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Мемфис» с 6 победами — на 9-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Филадельфия» — 106:104 (25:26, 35:28, 28:22, 18:28)

«Майами» — «Детройт» — 100:120 (23:29, 33:23, 19:38, 25:30)

«Торонто» — «Шарлотт» — 116:113 (31:27, 35:37, 22:23, 28:26)

17 января.