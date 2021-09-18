Пермяки проиграли украинскому клубу и попрощались с Лигой чемпионов. Острое противостояние не в нашу пользу

«Прометеас» проиграл третью четверть «минус 16», но вырвал концовку за счет экс-игрока НБА.

Квалификация Лиги чемпионов

Финал

«Прометей» (Украина) — «Парма» (Россия) — 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13)

«Прометей»: Харрисон (20+6 подборов), Стефенс (20)

«Парма»: Воронов (15 + 6 подборов), Юшкявичюс (10 + 6 передач), Хилл (10)

София. Матч проходил без зрителей

Пермская «Парма» на этой неделе играла три тяжелейших матча в квалификации Лиги чемпионов, которая проходила в Софии. Во вторник подопечные Казиса Максквитиса одолели «Хапоэль» из Эйлата (79:76), а в четверг обыграли французский «Ле-Ман» (82:69). В решающем матче за выход в основную сетку ЛЧ пермякам предстояло встретиться с украинским «Прометеем». Русско-украинское противостояние в спорте вновь вызвало оживленную дискуссию в украинских СМИ. Кликбейтные заголовки, множество негативных комментариев о государстве-агрессоре, оккупантах, Крыме...

Звездный тренер

Впрочем, агрессия ограничилась только интернетом. В болгарском «пузыре» команды играли в отсутствии зрителей. Клуб из Днепра считался фаворитом. Во-первых, действующие чемпионы Украины не встретили сопротивления в двух претящих матчах. Болгарский «Левски» был обыгран с разницей «+40», а чешская «Опава» — «+22» Во-вторых, «Прометей» — действующий чемпион Украины, самая богатая команда страны. Клуб возглавляет опытный израильский тренер Ронен Гинзбург, который этим летом впервые вывел сборную Чехии на Олимпийские игры (в полуфинале квалификации разобравшись с Канадой, а в финале с Грецией). А этим летом днепровцы подписали Д'Анджело Харрисона. В прошлом сезоне 28-летний американец выступал за «Бриндизи», став лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Показатели составили 16,9 очка, 3,8 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

?? @parmabasket ? Prometey ??

Who will make it to the #BasketballCL Regular Season? pic.twitter.com/fndesONedy — Basketball Champions League (@BasketballCL) September 16, 2021

В квалификации Лиги чемпионов Харрисон подтвердил свой. С «Левски» он набрал 16 очков, с «Опавой» — 33, а в финале — 20. Причем почти все они пришлись на первую половину встречи, когда «Прометей» буквально выносил своего соперника. У «Пармы» же почти ничего не получалось в атаке. В какой-то момент они проигрывали «-17», но до большого перерыва смогли сократить разницу до «-13».

Дожать соперника не удалось

Третья четверть перевернула ход матча. В перерыве Максвитис достучался до своих подопечных, и они стали доминировать на площадке. Десятиминутка была выиграна с разгромным счетом — 24:8. Очень классно в эти минуты действовал Евгений Воронов и Джеремайя Хилл. Российский клуб вышел вперед и показалось, что дожать украинский клуб уже дело техники. Но в решающие минуты заключительной четверти вновь включился Харрисон, а также его поддержал Далента Стефенс. Экс-форвард «Милуоки» и «Мемфиса» решил все в напряженной концовке. Броски же лидеров «Пармы» были неточными.

Таким образом, «Парма» отправляется в Кубок ФИБА Европы. В прошлом сезоне пермяки также выступали в этом турнире и даже смогли добраться до «Финал четырех». «Прометас» же дебютирует в основной сетке Лиги чемпионов. Домашние матчи Лиги чемпионов днепровцы будут проводить в Запорожье.