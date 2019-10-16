УНИКС в Еврокубке вырвал победу у «Нантера»

УНИКС в третьем матче группового этапа Еврокубка обыграл «Нантер» — 94:92. По ходу встречи французская команда вела с преимуществом в 11 очков. В концовке игры казанцы сумели ликвидировать отставание в три балла и вырвали победу.

УНИКС поднялся на третье место в турнирной таблице группы С, у него две победы и поражение.

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

Группа C

«Нантер» (Франция) — УНИКС (Россия) — 92:94 (27:20, 17:24, 26:25, 22:25)

16 октября.