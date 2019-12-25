Римас Куртинайтис: «Под новый год у нас появились небольшие проблемы с кондициями»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда сыграет с АСВЕЛом.

— Мы проиграли два матча по одному сценарию и должны сделать выводы из этих проигрышей, — приводит слоа тренера официальны сайт «Химок». — Под новый год у нас появились небольшие проблемы с кондициями, к тому же прошлая неделя получилась очень сложной. Если посчитать, то за 12 дней мы провели пять матчей, а в таком графике сложно восстанавливаться.

Многие команды Евролиги в своих национальных чемпионатах испытывают аналогичные трудности. К примеру, «Виллербан», в гости к которому мы едем, в понедельник проиграл в чемпионате Франции, пусть и на выезде, хотя это физически очень крепкая команда, одна из самых сильных по атлетизму в Евролиге. Игра будет сложной. Если перед началом сезона к «Виллербану» было отношение как к клубу с небольшим бюджетом, который станет одним из аутсайдеров, то по ходу Евролиги они уже преподнесли немало сюрпризов, особенно на своей площадке. Даже те команды, которые у них выиграли, имели много проблем, и мы знаем, чего ожидать. Посмотрим, в какой форме мы подойдем к этому матчу, так как на тренировки у нас просто нет времени, мы на старом багаже исправляем какие-то ошибки и до следующей паузы, думаю, сможем доехать, потому что потом будет недельный перерыв, где мы сможем отдышаться и что-то подкорректировать в тренировочном процессе.

В данный момент мы только играем и делаем «минималку» на тренировках, потому что нецелесообразно загружать игроков на тренировках, а потом играть без энергии. То, что мы сейчас не можем сделать физически, должны компенсировать своими стратегическими и обоснованными решениями на площадке. Я имею в виду подборы, сохранение мяча, минимизацию ошибок, принятие хороших решений. В этом плане мы должны поработать. Мы готовимся, знаем, что тяжело и нам, и «Виллербану», однако такова Евролига, где надо выживать. Надеюсь, к нам подключится Янис Тимма, который для нас очень важен, и все будет хорошо.