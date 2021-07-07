Президент «Пармы» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Президент «Пармы» Сергей Богоуславский прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
«Жеребьевка Лиги чемпионов — очень важное событие для нас. Наш клуб поступательно двигался к тому, чтобы пробиться в этот престижный турнир, один из ключевых в Европе. Мы начинаем с квалификационного раунда и сразу же получили очень сильного соперника. «Хапоэль» (Эйлат) в прошлом сезоне занял четвертое место в регулярном чемпионате Израиля и только в полуфинальной серии плей-офф уступил легендарному «Маккаби» (Тель-Авив).
Наш потенциальный соперник в полуфинале квалификации «Ле-Ман» является одним из лидеров чемпионата Франции. А в финале этого турнира мы можем встретиться с одним из лидеров другой корзины жеребьевки.
Каждый из этапов квалификационного раунда представляется достаточно сложным, и пройти в основную сетку Лиги Чемпионов будет непросто. Лидером группы здесь является, безусловно, испанский «Тенерифе», команда уровня Евролиги. А «Динамо Сассари» и «Людвигсбург» — лидеры чемпионатов, соответственно, Италии и Германии. Уровень турнира очень серьезный. И мы проверим свою готовность к этим соревнованиям», — приводит слова президента сайт «Пармы».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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