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Президент «Пармы» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

18:22
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Президент «Пармы» Сергей Богоуславский прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

«Жеребьевка Лиги чемпионов — очень важное событие для нас. Наш клуб поступательно двигался к тому, чтобы пробиться в этот престижный турнир, один из ключевых в Европе. Мы начинаем с квалификационного раунда и сразу же получили очень сильного соперника. «Хапоэль» (Эйлат) в прошлом сезоне занял четвертое место в регулярном чемпионате Израиля и только в полуфинальной серии плей-офф уступил легендарному «Маккаби» (Тель-Авив).

Наш потенциальный соперник в полуфинале квалификации «Ле-Ман» является одним из лидеров чемпионата Франции. А в финале этого турнира мы можем встретиться с одним из лидеров другой корзины жеребьевки.

Каждый из этапов квалификационного раунда представляется достаточно сложным, и пройти в основную сетку Лиги Чемпионов будет непросто. Лидером группы здесь является, безусловно, испанский «Тенерифе», команда уровня Евролиги. А «Динамо Сассари» и «Людвигсбург» — лидеры чемпионатов, соответственно, Италии и Германии. Уровень турнира очень серьезный. И мы проверим свою готовность к этим соревнованиям», — приводит слова президента сайт «Пармы».

Дополнительная информация:

http://parmabasket.ru/news/5/73758/

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Иван Шитик все материалы автора

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