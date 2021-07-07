«Нижний Новгород» и «Парма» узнали своих соперников по Лиге чемпионов
Лига чемпионов ФИБА провела жеребьевку группового этапа и квалификационного турнира сезона-2021/22.
«Нижний Новгород» сыграет в группе С с французским «Дижоном», греческим «Лаврио» и испанской «Уникахой».
Чтобы выйти в Топ-16 напрямую, нижегородцам нужно занимать первое место в группе. Если они окажутся вторыми или третьими, то попадут в плей-ин, который нужно будет выиграть для прохода дальше.
Узнала своих соперников и «Парма». Пермяки начнут отбор с третьего квалификационного раунда, где встретятся с израильским клубом «Хапоэль Эйлат». Если они выиграют, то выйдут на французский «Ле-Ман». В потенциальном финале квалификации соперниками «Пармы» могут стать украинский «Прометей», болгарский «Левски» или чешская «Опава».
Если все получится, то «Парма» попадет в группу к «Тенерифе», «Динамо Сассари» и «Людвигсбургу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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