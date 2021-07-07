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«Нижний Новгород» и «Парма» узнали своих соперников по Лиге чемпионов

16:06
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Лига чемпионов ФИБА провела жеребьевку группового этапа и квалификационного турнира сезона-2021/22.

«Нижний Новгород» сыграет в группе С с французским «Дижоном», греческим «Лаврио» и испанской «Уникахой».

Чтобы выйти в Топ-16 напрямую, нижегородцам нужно занимать первое место в группе. Если они окажутся вторыми или третьими, то попадут в плей-ин, который нужно будет выиграть для прохода дальше.

Узнала своих соперников и «Парма». Пермяки начнут отбор с третьего квалификационного раунда, где встретятся с израильским клубом «Хапоэль Эйлат». Если они выиграют, то выйдут на французский «Ле-Ман». В потенциальном финале квалификации соперниками «Пармы» могут стать украинский «Прометей», болгарский «Левски» или чешская «Опава».

Если все получится, то «Парма» попадет в группу к «Тенерифе», «Динамо Сассари» и «Людвигсбургу».

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Иван Шитик все материалы автора

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