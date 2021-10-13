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«Автодор» переиграл испанскую «Сарагосу» в матче Кубка ФИБА

13 октября, 20:01
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«Автодор» одержал победу над испанской «Сарагосой» в матче первого тура группового этапа Кубка ФИБА. Встреча завершилась со счетом 100:80 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком саратовчан стал Желько Шакич — 19 очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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