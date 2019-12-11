«Надежда» уступила «Буржу» в Евролиге
11 декабря 2019, 23:58
В матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги французский «Бурж» обыграл российский клуб «Надежда» — 66:57.
У «Надежды» самой результативной стала Найо Рейнкок-Экунве, набравшая 12 очков. У «Буржа» с 19 очками лучшим снайпером стала Алексия Шаторо.
Французская команда набрала 11 очков и занимает третье место в группе А. У представителя России столько же очков и четвертая позиция.
Евролига. Женщины
Группа A
«Бурж» (Франция) — «Надежда» (Россия) — 66:57 (21:6, 19:13, 6:24, 20:14)
11 декабря.
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