«Надежда» уступила «Буржу» в Евролиге

В матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги французский «Бурж» обыграл российский клуб «Надежда» — 66:57.

У «Надежды» самой результативной стала Найо Рейнкок-Экунве, набравшая 12 очков. У «Буржа» с 19 очками лучшим снайпером стала Алексия Шаторо.

Французская команда набрала 11 очков и занимает третье место в группе А. У представителя России столько же очков и четвертая позиция.

Евролига. Женщины

Группа A

«Бурж» (Франция) — «Надежда» (Россия) — 66:57 (21:6, 19:13, 6:24, 20:14)

11 декабря.