Матч «Локомотива-Кубани» в Кубке Европы перенесен из-за коронавируса
Матч «Локомотива-Кубани» в баскетбольном Кубке Европы перенесен из-за коронавируса
Матч 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольного Кубка Европы между «Локомотивом-Кубанью» и польским «Шленском» не состоится, сообщает сайт российской команды.
Решение о переносе матча было принято из-за нескольких положительных результатов тестов на COVID-19 у игроков и членов тренерского штаба «Локомотива-Кубани».
Встреча должна была пройти в Краснодаре 9 февраля. Дата и время перенесенной игры между «Локомотивом-Кубань» и «Шленском» определятся позднее.
Источник: https://lokobasket.com/news/181107/
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