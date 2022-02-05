Матч «Локомотива-Кубани» в Кубке Европы перенесен из-за коронавируса

Матч 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольного Кубка Европы между «Локомотивом-Кубанью» и польским «Шленском» не состоится, сообщает сайт российской команды.

Решение о переносе матча было принято из-за нескольких положительных результатов тестов на COVID-19 у игроков и членов тренерского штаба «Локомотива-Кубани».

Встреча должна была пройти в Краснодаре 9 февраля. Дата и время перенесенной игры между «Локомотивом-Кубань» и «Шленском» определятся позднее.