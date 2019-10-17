Лука Банки: «Локомотив» в начале процесса формирования команды»

Главный тренер «Локомотива» Лука Банки после победы над «Лиможем» в Еврокубке (86:75) отметил, что команда в начале формирования команды. Краснодарский коллектив выиграл вторую встречу кряду.

— Подходили к этой игре с определенным давлением после поражения от «Астаны», — цитирует пресс-служба клуба Банки. — Мы в начале процесса формирования команды, так что это нормальное явление — чередование побед и поражений на данном этапе. Играли против физически очень мощной команды и ожидали от них подобного сопротивления. В первые двадцать минут мы не могли взять инициативу в свои руки, действовали нерешительно. В сочетании с тем давлением, которое сейчас на команде, очень нелегко играть подобные равные матчи, но я доволен тем, что мы уже начинаем получать результаты нашей работы. Смогли провести хорошую четвертую четверть, в которой показали хорошие решения в атаке, но самое главное — сыграли с большой концентрацией в защите. Сумели сделать важные перехваты, забрать подборы и не дать сопернику сыграть в свою игру в решающие минуты.