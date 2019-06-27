Женская сборная России начала чемпионат Европы с поражения от Бельгии

Сборная России в стартовом матче на женском чемпионате Европы уступила Бельгии (54:67). Вторую четверть россиянки проиграли со счетом 13:24, четвертую – 7:14.

Самым результативным игроком встречи стала бельгийская центровая УГМК Эмма Миссеман, набравшая 29 очков и сделавшая 9 подборов.

У россиянок 20 очков и 11 подборов на счету центровой Марии Вадеевой.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

Россия – Бельгия – 54:67 (19:16, 13:24, 15:13, 7:14)

Р: Вадеева (20 + 11 подборов), Федоренкова (8), Майга (6), Мусина (6), Левченко (5).