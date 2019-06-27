Женская сборная России начала чемпионат Европы с поражения от Бельгии

Сборная России в стартовом матче на женском чемпионате Европы уступила Бельгии (54:67). Вторую четверть россиянки проиграли со счетом 13:24, четвертую – 7:14.
Самым результативным игроком встречи стала бельгийская центровая УГМК Эмма Миссеман, набравшая 29 очков и сделавшая 9 подборов.
У россиянок 20 очков и 11 подборов на счету центровой Марии Вадеевой.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа D
Россия – Бельгия – 54:67 (19:16, 13:24, 15:13, 7:14)
Р: Вадеева (20 + 11 подборов), Федоренкова (8), Майга (6), Мусина (6), Левченко (5).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/women/europechamp/2019/
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