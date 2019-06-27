Вадеева назвала поражение от Бельгии на чемпионате Европы очень обидным

Центровая сборной России Мария Вадеева прокомментировала поражение на старте женского чемпионата Европы от команды Бельгии (54:67).

– Всех наших секретов не скажу, но мы уже представляем, как против сербок играть. Будет сложно, тем более они выступают дома, но мы настроены сыграть лучше, чем в первой игре, и постараемся добиться победы.

Сегодняшнее поражение очень обидное. Мы не забили много своих мячей, не лучшим образом сыграли в атаке, при этом не смогли остановить нападение Бельгии. Возможно, ключевой стала последняя четверть, когда мы уступали еще не так много и имели все шансы отыграться. Но в итоге потеряли уверенность в себе, никак не могли занести мяч в кольцо.