Сборная России начала подготовку к февральским отборочным матчам чемпионата Европы-2021

Сборная России по баскетболу приступила к тренировкам в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы-2021 против Италии и Северной Македонии, сообщает сайт Российской федерации баскетбола.

Сбор пропускают баскетболисты трех команд, выступающих в Евролиге — ЦСКА, «Зенита» и «Химок». Красно-синие были готовы отпустить в сборную защитника Михаила Кулагина, но он получил повреждение в матче Лиги ВТБ против «Калева» (81:67) , который являлся последним перед перерывом на игры национальных сборных. Также, сбор пропустит центровой «Пармы» Артем Забелин, также получивший травму.

В результате, в расположении Сергея Базаревича оказались 16 игроков:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Андрей Сопин (МБА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»).

Форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Парма»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Никита Михайловский («Автодор»).

Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

В четверг, 20 февраля, Россия сыграет на выезде против Италии, начало встречи — в 22.30 по московскому времени. В воскресенье, 23 февраля, Россия примет сборную Северной Македонии. Матч состоится в Перми, начало — в 18.00 по московскому времени.