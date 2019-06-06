Олаф Ланге: "Слишком давно работаю тренером, чтобы верить в счастливые приметы"

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге рассказал, как идет подготовка команды к стартующему в конце июня чемпионату Европы и о своих ожиданиях от главного старта сезона.

– Думаю, пока все идет по плану, – сказал Ланге. – Поначалу на сборе нам пришлось поработать над формой игроков и освежить в памяти нашу систему. Но сейчас мы на хороших стартовых позициях и начинаем играть – команде предстоят турниры в Испании, где нашими соперниками будут хозяйки и либо Бельгия, либо Италия, и во Франции, где встретимся с местной сборной, а также Сербией. Эти встречи помогут нам в подготовке к Евробаскету.

– Чего от него ждете?

– Все меня об этом спрашивают. Скажу так – мы сделаем все, что будет в наших силах. Команда уверена в себе, но у нас очень сложная группа уже на предварительном этапе. А в команде идет процесс смены поколений. Пойдем шаг за шагом и посмотрим. Нам предстоит очень много борьбы, нужно проявить гибкость и эмоциональную устойчивость. Не все будет гладко, вряд ли мы сможем в каждом матче вести по 10 очков. Нужно быть неудобными для соперника, заставлять их играть плохо, если вы понимаете, о чем я. Но, думаю, у нас хорошие шансы.

– Какое впечатление оставила команда в первых товарищеских матчах с Латвией и Швецией?

– Пока сложно судить. Швеция, с которой мы сыграли в прошлую субботу, была очень усталой – они только неделю назад собрались вместе и пока очень много тренируются. У нас на первом этапе подготовки тоже было много такой работы. Хотя закрытая от публики встреча с ними же, которую мы сыграли за день до этого, была очень хорошая. Было много физического контакта, борьбы, обе команды не сдавались. А в субботу то они, то мы оставались без сил и слишком многое позволяли сопернику. Но мне понравился общий уровень интенсивности, а наша защита на данный момент гораздо лучше, чем я рассчитывал увидеть. Это очень важно, особенно если учесть, что нам предстоит матч против Сербии у нее на площадке. В атаке мы все еще не так подвижны, не достигли того уровня автоматизма, которого хотелось бы. Но в этом нам и помогут предстоящие матчи.

– Что скажете о визите министра спорта Павла Колобкова​ на тренировку команды? В феврале он принес удачу мужской сборной.

– Бросьте – я слишком долго работаю тренером и не верю в такие вещи. Нам предстоит серьезное соревнование, и никто не знает, как все сложится. А если кто-то говорит, что знает, то это неправда. А сама встреча мне понравилась – мы уже знакомы с министром, Колобков очень дружелюбный и открытый человек. Чувствуется, что он поддерживает команду, это здорово.

– Вы знаете, что он олимпийский чемпион по фехтованию?

– У фехтовальщиков очень хорошая работа ног – может, нам удастся ее скопировать? (улыбается). И хорошо, когда руководители спорта на своем опыте понимают, что значит отобраться на Олимпиаду, сколько усилий для этого нужно. Видят весь процесс изнутри. (Антон Бабошин)