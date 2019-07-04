Олаф Ланге: "Надеюсь, игрокам сборной России хватит времени, чтобы подойти к четвертьфиналу свежими"

Главный тренер сборной России Олаф Ланге перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы против Испании отметил, что команде нужен был день отдыха. В среду тренерский штаб предоставил команде отдых, ограничившись исключительно теоретическими занятиями.

– Нам нужен был один разгрузочный день, чтобы девушки могли восстановиться, – отметил в разговоре с "Известиями" главный тренер Олаф Ланге. – Надеюсь, нам хватит времени, чтобы подойти к четвертьфиналу свежими. Все-таки игра с Италией далась нам не так легко, ротация в плей-офф всегда очень большая. Сил было потрачено прилично.

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