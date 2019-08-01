Ланге уходит из женской сборной России, на пост главного тренера претендуют три кандидата

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что контракт с главным тренером женской сборной России немцем Олафом Ланге не будет продлен. В июле на чемпионате Европы россиянки заняли восьмое место и не смогли квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.

– Понятно, что с Олафом мы расстаемся, контракт продлен не будет. Задача выполнена не была. В сентябре состоится тренерский совет, где мы выберем нового главного тренера, – приводит ТАСС слова Кириленко. - В шорт-лист входят Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалев.

47-летний Ланге возглавлял УГМК с 2012 по 2018 год, а с 2017-го работал в сборной России.

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