Кириленко считает, что женская сборная России играла на равных с Бельгией

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал поражение женской сборной России на старте чемпионата Европы от команды Бельгии (54:67).

– Наша команда играла хорошо, спасалась, но все впечатление смазала последняя минута матча, когда наши девчонки допускали детские ошибки, – цитирует ТАСС Кириленко. – В целом же была абсолютно равная игра. К сожалению, у нас было много промахов со штрафной линии, особенно в начале, и много мини-ошибок в концовках четвертей, когда наоборот, надо прибавить. Но мне нравится наша команда, она молодая и борется с любым соперником.

Очень сложная игра будет против Сербии, тем более мы будем действовать против хозяек. А расписание для нас – очень тяжелое на турнире. Но это чемпионат Европы – тут легко не будет. И если мы хотим быть лучшими, то обыгрывать надо любого соперника.