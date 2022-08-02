Пляйсс пропустит чемпионат Европы

Центровой «Анадолу Эфес» Тибор Пляйсс не поможет сборной Германии на чемпионате Европы-2022. Игрок не успел восстановиться от травмы бедра, полученной в конце сезона в Кубке Турции.

«К сожалению, врачи после осмотра сказали, что поездка на Евробаскет не имеет особого смысла. Мне бы снова пришлось принимать обезболивающие, к тому же я не смог бы подготовиться на 100 процентов», — приводит BasketNews слова Пляйсса.

Ранее стало известно, что Пляйсс хотел сыграть за сборную Германии впервые с 2016 года.